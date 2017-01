TEMPO Previsão do tempo é de mais um

dia de chuva em Mato Grosso do Sul No estado, temperatura máxima deve ser de 32ºC, segundo instituto

20 JAN 2017 Por LAURA HOLSBACK 06h:15

Em Mato Grosso do Sul, sexta-feira deve ser chuvosa, assim como na maior parte dos dias desta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas, chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. No estado, temperatura máxima deve ser de 32ºC, segundo o instituto de meteorologia.

