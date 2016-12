TEMPO Previsão do tempo diz que chove

a qualquer hora no Estado Apesar de chuva, sol predomina e calor deve ser forte em MS

Chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia é a previsão do tempo para hoje, em grande parte do Mato Grosso do Sul.

Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mesmo com possibilidade de chuva, sol deve predominar, juntamente com altas temperaturas.

Em Campo Grande, termômetros marcam até 31ºC, em Três Lagoas e Corumbá, 34ºC.