RESSOCIALIZAÇÃO Presos reformam celas da delegacia

de Caarapó em 36 dias Materiais foram comprados com verba da Vara de Execução Penal

Celas da delegacia de Caarapó foram reformadas em 36 dias por seis presos custodiados no local. Os trabalhos começaram no último dia 19 de dezembro e os materiais foram comprados com valores arrecadados na Vara de Execução Pena.

De acordo com a juíza da 1ª Vara da comarca de Caarapó, Cristiane Aparecida Biberg de Oliveira, a ideia “surgiu diante da necessidade de oferecer aos presos locais um ambiente com menor insalubridade e consequentemente propiciar-lhes maior dignidade durante a prisão”, declarou.

Antes da reforma, as celas estavam com a parte elétrica danificada, apresentavam defeitos no sistema hidráulico, lâmpadas queimadas, pichações e rabiscos nas paredes.

O corredor que dá acesso às celas também foi restaurado e instalaram um bebedouro de padrão industrial.

Os detentos foram supervisionados pelo delegado Ricardo Meirelles Bernardinelli. Eles terão remissão da pena pelos dias trabalhados.