plano armado Presos abrem buraco e serram grade,

mas não conseguem fugir de cadeia Os sete detentos foram transferidos para Dourados

Sete detentos tentaram fugir da Cadeia Pública da Delegacia de Polícia Civil de Itaporã, mas foram impedidos por policiais civis e militares. Plantonista do local, ao identificar a situação, acionou reforço. Quatro dos detentos pretendiam roubar agência bancária na cidade.

De acordo com informações do site i Fato, a grade da entrada da cela apresentavam indícios de que os presos já tinham começado a serrá-la. O teto também estava raspado, com princípio de abertura de buraco.

Diante da tentativa de fuga, os presos foram transferidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

Mauri Gonçalves de Almeida, de 22 anos, José Antonio do Nascimento Silva, de 34 anos, Wagner Evaristo da Silva, de 35 anos, Claudemir Ledesma Gomes, de 24 anos, Joel dos Santos Dionisio, de 23 anos, Diellison Andrade Azevedo, de 19 anos, e Thiago Henrique do Espirito Santo, de 30 anos, estavam detidos em Itaporã.

Wagner, foragido da Cadeia de Iguatemi, escapou após serrar as grades. Ele foi preso em Itaporã no dia 9 de janeiro, quando policiais militares foram a uma oficina apurar denúncia de que no local trabalhava um homem procurado pela Justiça. Ao ser abordado, apresentou documentos falsos, mas foi identificado e detido.

Claudemir, Joel, Diellison e Thiago foram presos sexta-feira (24), suspeitos de integrar um grupo que pretendia roubar o Banco Bradesco, em Itaporã. Eles haviam fugido da Cadeia de Fátima do Sul.