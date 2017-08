Nova Alvorada do Sul Preso suspeito que matou

homem com pancadas na cabeça Motivo do crime seria um desentendimento do passado

8 AGO 2017 Por BRUNA AQUINO 11h:03

José foi preso pela Polícia Civil em uma construção e acabou confessando o crime. - Divulgação/Alvorada Informa Saiba Mais Homem é morto com pancada na cabeça e polícia investiga o caso José Ricardo Alexandre dos Santos foi preso ontem (7) por ser o principal suspeito de matar com pancadas na cabeça, Edson Cordeiro de Moraes, de 51 anos. Crime aconteceu na madrugada de ontem, em Nova Alvorada do Sul. José foi preso pela Polícia Civil em uma construção e acabou confessando o crime. Segundo informações do Alvorada Informa, autor confessou ter agredido a vítima até a morte, utilizando tijolos e uma faca. Crime foi motivado devido a uma discussão que aconteceu dias atrás. Ele foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul. O Crime Edson Cordeiro de Moraes foi encontrado morto na Rua Deolinda Stradiotti, região central de Nova Alvorada do Sul. Vítima foi atingida na cabeça por um tijolo. De acordo com o boletim de ocorrência, Edson foi encontrado por populares, caído na rua, com vários ferimentos na cabeça. Ao lado do corpo, foram encontrados tijolos utilizados no crime.



