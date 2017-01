INVESTIGAÇÃO Acusado de homicídio é encontrado morto no presídio de Nova Andradina Polícia irá apurar a morte de Claudinei de Oliveira Bitencourt

Preso sob acusação de homicídio, Claudinei de Oliveira Bitencourt de 29 anos, vulgo Lobão, foi encontrado morto, na tarde de ontem (27), no presídio de Nova Andradina. Ele foi encontrado na cela enforcado com lençol.

Conforme informações do Jornal da Nova, após o banho de sol, os agentes penitenciários encontraram Lobão morto.

Equipe do Núcleo de Perícias da Polícia Civil foi acionada e a ocorrência encaminhada a Polícia Civil, que investigará o caso.

PRISÃO

Lobão foi preso no dia 5 de maio do ano passado na cidade de Loanda, no Paraná. Depois, foi encaminhado para Batayporã, onde foi ouvido pela polícia e confessou ter matado Ronaldo da Silva Lima de 23 anos, após ser cobrado por dívida de drogas.