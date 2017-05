ESTAVA EM NAVIRAÍ Preso jovem que matou ex-sogra

e feriu mulher e filho de dois anos Crime aconteceu no Residencial Orestinho, em Três Lagoas

Jovem de 21 anos que matou a ex-sogra e feriu mulher e filho de dois anos foi preso na tarde de ontem em Naviraí. Wesley Sotto dos Santos estava foragido desde o dia 19 de abril.

Segundo informações do site Tá na Mídia Naviraí, Sotto foi encontrado depois de investigações. Ele estava em residência localizada na Rua Montenegro, na área central da cidade.

Policiais e delegado cercaram a residência e perceberam que Sotto tentou fugir pulando um dos muros. O jovem foi contido e levado para a delegacia do município.

Em depoimento, o suspeito disse que não tinha intenção de matar. "Eu só coloquei a mão na janela e comecei a atirar. Só queria dar um susto mesmo", declarou.

O CRIME

Jovem de 21 anos matou a ex-sogra Marlene Rodrigues Alves, 51, a tiros e feriu adolescente, 17, com quem tinha filho de apenas dois anos. A criança também foi atingida. O crime aconteceu na noite de 19 de abril no Residencial Orestinho, em Três Lagoas.

Por volta de 21h, Wesley Sotto dos Santos foi até o residencial onde a ex-esposa estava com a mãe e filho do casal. Ele tentou arrombar a porta, mas como não conseguiu foi até a janela do quarto, que estava entreaberta, e atirou.

A chefe de cozinha Marlene foi atingida com dois tiros no peito e morreu no local. Outros disparos acertaram o rosto, antebraço e perna da adolescente e o antebraço do garoto.

A Polícia Militar foi chamada, mas Sotto já havia fugido e não foi localizado.