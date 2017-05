Três Lagoas Preso homem que matou

namorado da ex com 15 facadas Autor se apresentou na delegacia ontem (22)

Ruslan Ives Araújo Antunes, de 26 anos, foi preso ontem (22), após se entregar na Primeira Delegacia de Polícia de Três Lagoas. Ele foi preso por ser o principal suspeito de assassinar Tiago Barbosa da Silva, de 24 anos, que era namorado de sua ex, com 15 facadas.

De acordo com a Polícia Civil, autor foi encaminhado até a penitenciária de segurança média da cidade e aguarda julgamento.

O CASO

Tiago Barbosa da Silva, 24 anos, foi morto a facadas na última sexta-feira (19), no Jardim Glória, em Três Lagoas. De acordo com a polícia, o crime pode ter sido motivado por ciúmes do autor.

A Polícia Militar da cidade, que atendeu o caso, informou que Tiago e a namorada - que não teve o nome divulgado - chegaram na casa dela onde o ex-namorado da jovem, Ruslan, já os aguardava.

A faca usada no crime foi encontrada a poucos metros do local onde a vítima estava. O corpo de Tiago Barbosa foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para o exame necroscópico. A polícia informou que ele foi atingido por aproximadamente 15 facadas.