Coxim Preso homem que matou colega de trabalho a facadas em fazenda Autor e vítima tiveram um desentendimento no último sábado (5)

Eli Paes Farias, de 28 anos, foi preso ontem à tarde (6), suspeito de matar o colega de trabalho, Ademilson Paes de Oliveira, de 34 anos, com facada no pescoço, no último sábado (5), na Fazenda São Domingos, em Coxim. Polícia foi de avião até o local do crime para apurar os fatos.

Conforme informações do Coxim Agora, funcionários da fazenda acionaram a polícia e Eli, que era o principal suspeito, confessou ter matado a vítima. De acordo com o autor, durante um desentendimento, ele pegou a faca das mãos da vítima e a acertou um golpe fatal no pescoço.

Corpo de Ademilson foi transportado de avião e encaminhado até o Instituto Médico Legal (IML). Já Eli foi preso em flagrante e encaminhado para a Primeira Delegacia de Polícia de Coxim.