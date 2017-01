Felpuda

Ainda está dando muito o que falar a aposentadoria de uma “jovem” funcionária da Assembleia Legislativa de MS, porque a dita-cuja não era efetivada, mas contava com a proteção de um cardeal que manda. E muito! O ato da aposentadoria foi publicado no Diário Oficial, após o início do recesso parlamentar, para evitar alarde. A ordem é para que ninguém toque no assunto. Ai, ai, ai! Ester Figueiredo