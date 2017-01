INVESTIGAÇÃO Preso casal que roubou R$ 8,6 mil em lan house no centro de Nova Andradina Crime aconteceu em outubro, mas suspeitos só foram presos em janeiro

Casal foi preso, esta semana, sob a suspeita de terem roubado lan house em Nova Andradina. Wellington de Souza Carvalho, de 33 anos, e Renata Dalbem de Souza, 28, foram encontrados depois de investigações da Polícia Civil. Eles tinham levado R$ 8.670,00 do estabelecimento que também funcionava como correspondente bancário.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Polícia Civil, o crime aconteceu em outubro do ano passado, quando os criminosos entraram no estabelecimento, ameaçando funcionários e o proprietário.

A ação dos criminosos foi gravada pelo sistema de monitoramento da empresa. Com as imagens, os investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) conseguiram identificar Wellington.

Ele é de São Paulo e tem várias passagens, incluindo roubo a carro forte. Em Mato Grosso do Sul, ele integrou quadrilha acusada de roubar frigorífico. A mulher, Renata, foi identificada pouco tempo depois e confessou o crime.

Os dois vão responder por roubo qualificado.