VEÍCULO ESTAVA VAZIO Preso brasileiro que liderou ataque a carro forte no Paraguai Ele foi encontrado por policiais em operação contra tráfico de drogas

O brasileiro Rafael Bruno Rodrigues, idealizador de ataque a carro forte no Paraguai, foi preso na manhã de hoje por policiais que faziam operação contra o tráfico de drogas naquele país.

Segundo informações da imprensa local, Rodrigues foi encontrado em propriedade rural onde outros criminosos foram presos nesta semana sob a suspeita de integrarem organização criminosa.

O ataque ao carro forte da empresa Yrendague aconteceu no dia 18 de julho na região do Chaco paraguaio. Na ocasião, o veículo estava vazio.

Rodrigues é apontado pela polícia paraguaia como mentor do crime. Ele seria integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e estaria envolvido em vários crimes na região da fronteira do Paraguai com o Brasil.