ALVO DE PROTESTOS Em MS, presidente da Funai afirma que nomeações do DSEI serão técnicas Antônio Costa cumpre agenda no Estado e se reúne com servidores e índios

Presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Antonio Costa, se reuniu hoje com servidores da Coordenação Regional de Campo Grande e visitou o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do órgão, em Campo Grande.

Costa, que foi nomeado presidente da Funai no dia 12 de janeiro deste ano, ouviu as solicitações dos servidores, sendo a principal reclamação com relação a nomeação dos chefes do DSEI.

Sobre a reivindicação, Costa afirmou que a questão das nomeações serão técnicas. Segundo ele, nomeações políticas serão evitadas e funcionários de carreira priorizados. Além disso, ele disse que tem por objetivo revitalizar a Funai, que completa 50 anos em 2017.

Agenda do presidente em Mato Grosso do Sul começou ontem. Objetivo da viagem é ouvir as comunidades indígenas e os servidores, segundo ele.

Costa também fará levantamento da situação das Coordenações Regionais e Coordenações Técnicas Locais. No Estado, há atualmente três unidades regionais, sendo em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã, e 16 coordenadorias técnicas, vinculadas as regionais.

Sobre a questão de delimitação de terras indígenas, especialmente dos povos Guarani Ñandeva e Kaiowá, que buscam reconhecimentos de direitos territoriais e sociais, presidente disse que irá priorizar as casos.

"Irei levantar todas essas demandas que estão reprimidas e dar cumprimento aos acordos e determinações já estabelecidos", informou.

Depois da reunião na Capital, presidente foi para Aquidauana, onde participará de de reunião com representantes do Conselho Terena, na Terra Indígena Taunay/Opegue, em Aquidauana.

Ontem de manhã, Costa se reuniu com servidores da Funai de Dourados e Ponta Porã e visitou o Polo Base do DSEI na cidade. À tarde, presidente participou de reunião do Conselho Guarani Aty Guassu, na terra indígena Guaivyry, localizado em Aral Moreira e Amambai.

Amanhã, ele se reunirá com o Fórum dos Caciques em Sidrolândia e à tarde retorna para Brasília.