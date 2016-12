seguridade social Preocupação e incertezas

diante da reforma na Previdência Entre outros pontos, idade mínima a homens e mulheres será 65 anos

Em meio às perspectivas de mudanças nas regras para aposentadoria, preocupação e incerteza tomam conta do cotidiano de campo-grandenses que pretendem solicitar o benefício.

O temor de ser obrigado a trabalhar por mais tempo do que o previsto pela atual legislação para conseguir o valor integral ou de ver a iminente reforma na Previdência Social reduzir o valor da pensão agora é assunto constante entre famílias.

Enviada ao Congresso Nacional no dia 5 de dezembro pelo presidente Michel Temer, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência Social prevê, entre outros pontos, idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e tempo mínimo de contribuição de 25 anos.

No entanto, para aposentar-se com o benefício integral, o trabalhador precisará contribuir durante 49 anos ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

As novas regras, se aprovadas, valerão para homens com idade inferior a 50 anos e mulheres com menos de 45 anos.

Quem está acima desta idade se enquadra na regra de transição e não precisará cumprir a idade mínima de 65 anos, mas terá que contribuir com 50% sobre o tempo que falta para se aposentar e também terá uma redução do valor do benefício com base nos anos de contribuição.

