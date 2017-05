R$ 15 mil prejuízo Prefeitura e polícia investigam

sumiço de 100 doses de vacina Governo municipal de Terenos instaurou sindicância para averiguar situação

A Prefeitura de Terenos confirmou que parte do carregamento de 1.740 doses (174 frascos) de vacina contra influenza que era para estar na Unidade Básica de Saúde (UBS) 24 horas do município foi extraviada. A nota foi divulgada na semana passada.

O Departamento de Saúde registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de apropriação indébita. As doses que desapareceram são da fabricante Sanofi Pasteur e tinham sido retiradas de unidade de distribuição em Campo Grande, em setor denominado Rede Frio.

O motorista da van que buscou o medicamento não entregou a caixa no Departamento de Saúde para conferência. Quem é a responsável por conferir a entrega das vacinas é a coordenadora de imunização, Ariana Vieira da Silva, 30 anos.

O medicamento foi entregue em outro setor da Prefeitura de Terenos faltando 10 frascos (algo em torno de 100 doses), conforme consta em boletim de ocorrência. No mercado formal, a dose custa R$ 150, o que daria um prejuízo estimado de R$ 15 mil.

O delegado Fábio Leite Brandalise, da Delegacia de Polícia Civil de Terenos, registrou a ocorrência em 28 de abril.

"A Prefeitura de Terenos vem a público esclarecer que as medidas cabíveis estão sendo tomadas com relação às doses de vacinas extraviadas. O departamento de saúde registrou um boletim de ocorrência, comunicou o Estado a respeito do fato e também abriu uma sindicância interna para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados ao rigor da lei", informou nota do governo municipal.

Brandalise explicou que o inquérito policial está tramitando e já tem um suspeito, que ainda será interrogado. "Já temos um suspeito e ele vai ser interrogado. Independente da sindicância interna, o procedimento criminal vai seguir", afirmou.