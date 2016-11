Costa Rica Prefeitura decreta emergência depois

de temporal destelhar 500 casas Durante a chuva, 50 moradores procuraram ajuda em hospital da cidade

O temporal que atingiu a cidade de Costa Rica na tarde do sábado (26) causou prejuízos que começarão a ser contabilizados pela prefeitura da cidade nesta segunda-feira. O prefeito Waldeli Rosa (PR) disse ao Portal Correio do Estado que 500 famílias tiveram casas destelhadas ou danificadas pela chuva e vento intensos e que situação de emergência já foi decretada.

Do total de famílias atingidas, 230 tiveram destelhamentos graves nas residências e receberam telhas da prefeitura durante o dia de ontem. A partir de hoje, os materiais serão entregues para quem vive em casas onde houve estragos em beirais ou varandas, por exemplo.

O prefeito conta que durante a tempestade, 51 pessoas procuraram hospital da cidade, a maior parte delas com sintomas de pressão alta e nervosismo. Apenas dois moradores tiveram ferimentos leves, mas não precisaram ser internados.

“Cinco casas ficaram totalmente destruídas, três torres de comunicação caíram e 50 muros também. Estamos finalizando o relatório de todo o estrago e já decretamos situação de emergência”, afirma Waldeli.

As famílias que tiveram as casas destruídas foram abrigadas em residência de parentes.

Além das casas, também houve estragos em escolas, ginásio, área da feira municipal e do estádio de futebol. Segundo o prefeito, não houve suspensão de aulas porque as escolas tiveram beirais danificados.

Depois do susto da tempestade, a cidade ficou duas horas no escuro. A energia voltou para 2/3 das casas e o restante ficou sem luz até às 22 horas de ontem. Nesta segunda-feira, toda cidade está com o fornecimento de energia normal.

“Estamos todos assustados, fizemos todas as primeiras ações com recursos próprios e ainda não temos noção do prejuízo. Estamos com muita gente limpando a cidade e acredito que amanhã a situação estará melhor”, completa o prefeito.

Confira vídeo do momento do temporal: