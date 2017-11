Diogrande Prefeitura de Campo Grande compra

R$ 79 mil em passagens aéreas Contrato tem validade de 12 meses e deve atender a Segov

A Prefeitura de Campo Grande contratou por R$ 79 mil a empresa Condor Turismos para compra de passagens aéreas. O extrato publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (20) tem validade de 12 meses.

De acordo com a publicação, o contrato tem validade de doze meses e visa atender a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov). O valor será pago com fonte do recurso do Tesouro municipal.

A escolha da empresa foi feita mediante a pregão presencial, segundo a publicação do Diogrande.