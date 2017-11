AGENDA Prefeitura assina termo de cooperação para promoção da igualdade racial Administração reuniu 14 secretarias para combate a discriminação

A Prefeitura de Campo Grande reuniu 14 secretarias para assinar o termo de cooperação promoção da igualdade racial em alusão do Dia da Consciência Negra. Com o ato, nesta segunda-feira (20), cada secretaria fica responsável por realizar ações de combate ao racismo e a discriminação.

De acordo com a coordenadora de Promoção para a Igualdade Racial, Rosana Anunciação Franco, as secretarias devem realizar ações de saúde, conscientização e de combate a discriminação racial dentro e fora dos órgãos municipais nos próximos três anos.

“Serão várias ações realizadas por cada secretaria participante. A comunidade também deve participar dos atos“, disse Rosana.

Segundo a prefeitura, a proposta de cooperação busca o comprometimento de diversa promoção da igualdade racial, com ações voltadas às políticas de Ações Afirmativas. Um dos objetivos principais do termo é desenvolver ações que visam a superação das desigualdades raciais, de forma coletiva e compartilhada.

Participam do Termo de Cooperação as secretaria municipais de Educação, de Assistência Social, de Infraestrutura e Serviços Públicos, de Meio Ambiente e Gestão Urbana, de Cultura e Turismo e a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano a Subsecretaria de Políticas para Juventude e a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres. Também integram o termo a Fundação Social do Trabalho, a Empresa Municipal de Habitação e a Fundação Municipal do Esporte.

O prefeito Marcos Trad (PSD) destacou que quer corrigir erros do passado. “Não quero ser lembrado por pontes e sim para consertar erros e corrigir corações”, afirmou.