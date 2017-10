Diário Oficial Prefeitura abre pregão eletrônico

para compra de kit escolar Propostas devem ser entregues até o dia 14 de novembro

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta segunda-feira (30) o aviso de licitação para compra de kits de material escolar para atender a Secretaria Municipal de Educação (Semed). Conforme o Diário Oficial do Estado, as propostas devem ser entregues no dia 14 de novembro, até às 13h45.

Conforme a publicação, a licitação será através de pregão eletrônico e com lotes reservas de 25% para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual. Os outros 75% do pregão serão de ampla concorrência.

Ainda de acordo com o Diário Oficial, as empresas devem ter cadastro junto ao Banco do Brasil. As propostas serão abertas às 13h45, no mesmo dia da entrega. O início da sessão de disputa de preços começa às 14h, também no dia 14 de novembro. Todos os horários seguem o fuso de Brasília (DF).

O edital poderá ser obtido através do site www.licitacoes-e.com.br.