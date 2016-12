ÚLTIMA SESSÃO Prefeito consegue aumento

salarial para ele, vice e secretários Tuta, reeleito para o Executivo de Ivinhema, vai ganhar mais de R$ 25 mil

O prefeito de Ivinhema, Éder Uilson França Lima, o Tuta (PSDB), garantiu aumento salarial na última sessão do ano da Câmara de Vereadores da cidade. O decreto legislativo tratando o reajuste entrou em regime de urgência e garantiu que os vencimentos de R$ 19.904,00 passem para R$ 25.938,00 a partir de janeiro de 2017. Tuta foi reeleito neste ano com 8.030 votos.

O decreto legislativo também garantiu melhoria salarial para a vice-prefeita Genilda Pieretti, que receberá R$ 12.962,00 ano que vem. O contra-cheque atual é de R$ 9.952,00.

Outra remodelação salarial abrange os secretários municipais, que passarão a ganhar R$ 7.267,00, contra os atuais R$ 5.598,00.

A aprovação da proposta passou por 8 votos a 1, conforme divulgou o site Ivi Notícias. Votaram a favor Admilson Fotógrafo (PSDB), Zé Picareta (PSDB), Ivonete Mendonça (PSDB), Dedé da Amandina (PMDB), Natal de Barros (PMDB), João Tortinho (PMDB) e Valter Petreli (PMDB). O único contrário foi Zé Visconde (PR). Dr. Naur (PR) e Fernando Diretor (PMDB) faltaram da sessão de segunda-feira (12).

Júnior do Posto (PPS), presidente da Câmara, disse que foi feita análise jurídica do decreto e houve aprovação do reajuste. Ele reconheceu que a prefeitura enfrenta crise financeira, mas o pedido de aumento é legítimo, ressaltou. "A crise é vista, mas o que foi me dito pelo prefeito é que a prefeitura vai fechar as contas depois de acontecer um aperto.'

O vereador esteve reunido com Tuta hoje pela manhã e disse que havia um estudo que ele voltaria atrás no aumento salarial aprovado. A reportagem procurou o prefeito, mas ele não atendeu às ligações.