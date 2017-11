Serviços Públicos Prefeito confirma liberação de licitação dos semáforos no centro Trad explica que próximo passo será licitação para equipamentos dos bairros

Durante fiscalização realizada na manhã deste domingo (12), sobre o serviço de tapa-buracos, o prefeito Marcos Trad (PSD) revelou que a Justiça autorizou a empresa vencedora da licitação, que fará manutenção dos semáforos, a iniciar o trabalho na região central da Capital.

"Com a ampliação de propostas recebidas para participar da concorrência, nossa impressão é de que algumas não aceitaram a situação e recorrem por detalhes que acabam prejudicando a celeridade do processo licitatório", destacou o chefe do Executivo Municipal.

Questionado sobre quando começam os serviços nos bairros, Trad é enfático: "Vamos abrir outro edital, dessa vez para os bairros, e esperamos que não sejam suspensos. Algumas vezes o processo fica parado por até três meses, para então ser aprovado", acrescentou o prefeito de Campo Grande.

VIAS CONTEMPLADAS

A empresa vencedora formalizará um contrato de dois anos com a administração pública, no valor de R$ 35 milhões, se responsabilizando pela manutenção e conservação dos semáforos nas seguintes vias: Eduardo Elias Zahran, Salgado Filho, Fábio Zahran (Via Morena), Amazonas e Ceará.

Também serão monitoradas: Avenida Afonso Pena, Mato Grosso, Gury Marques, Bandeirantes, Brihante, Gunter Hans, Duque de Caxias, Júlio de Castilho e Coronel Antonino. Os que não constarem no contrato continuarão sob responsabilidade da Agência Municipal de Trânsito (Agetran).

*Colaborou Maressa Mendonça