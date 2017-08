EM RODOVIA Precursor em divulgar Bonito morre

em acidente aos 82 anos Aldayr Heberle foi secretário de Estado de Pedro Pedrossian

Aldayr Heberle, 82 anos e ex-secretário de Estado na gestão de Pedro Pedrossian, morreu em acidente de trânsito depois que o carro onde ele estava bateu em caminhão. A colisão foi na BR-290, no KM 57, município de Glorinha (RS), por volta das 10h de hoje.

O motorista do caminhão estava fazendo manobra proibida em retorno reservado a veículos de emergência. O Ka, que era conduzido por Aldayr, seguia na rodovia e não houve tempo para frear.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e identificou a irregularidade cometida pelo caminhoneiro. Aldayr morreu no local, conforme divulgou o site Correio Gravataí.

O ex-secretário ficou também conhecido no setor de economia do País como o precursor ao fazer a primeira exportação de soja a granel do Brasil para a Europa.

No governo de Pedrossian, ele assumiu a pasta de Turismo, Indústria e Comércio. O convite foi feito quando ele morava em Buenos Aires (Argentina).

Ele teve papel importante em colocar na rota do turismo tanto Bonito como o Pantanal. A proposta começou com o convite a especialistas para estudarem cavernas. Franceses vieram à epoca. Ele era natural de Ijuí (RS).