INSEGURANÇA Posto de combustíveis é invadido por assaltantes e um deles vestia uniforme Dupla foi presa por policiais militares e dinheiro recuperado

Assaltante uniformizado com jaleco de usina foi preso depois de invadir posto de combustíveis, juntamente com comparsa, no fim da tarde de ontem, no distrito de Culturama, em Fátima do Sul.

De acordo com Boletim de Ocorrência, funcionário declarou que foi surpreendido por dois homens que chegaram ao local em motocicleta Titan, cor preta, e armados com pistola exigiram dinheiro. A vítima entregou R$ 579 e a dupla fugiu.

Caraterísticas dos autores, entre elas que um deles utilizava jaleco de usina da região, bem como da moto, foram repassadas para policiais militares e as saídas do distrito foram fechadas para fiscalização. Em determinado momento a dupla apareceu e ainda tentou fugir dos policiais saltando da motocicleta e correndo a pé. Mas, os dois assaltantes, de 23 e 24 anos, foram perseguidos e presos.

Os ladrões agiram encapuzados na ação criminosa. O registro da polícia não cita se o ladrão que vestia uniformeo realmente trabalha na referida empresa. O dinheiro do roubo foi recuperado e a arma utilizada apreendida. Devido à queda, o condutor da moto, de 23 anos, sofreu ferimentos, mas sem gravidade, segundo diagnóstico médico repassado para policiais.