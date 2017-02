CONFRONTO Suposto integrante do PCC morre em troca de tiros com a polícia na fornteira Uma mulher que passava pelo local foi atingida e hospitalizada

Jefferson Yang, conhecido como Ponto 50, morreu e outra ficou ferida após troca de tiros entre grupo de criminosos e a polícia paraguaia, na manhã de hoje, na cidade de Capitan Bado, fronteira com o Brasil. Depois da ocorrência, quatro integrantes de possível facção foram presos.

Os detidos foram identificados como o brasileiro Marildão Bernardo dos Santos e os paraguaios Cesar Luis Cardozo, Ederson Balbuena Saavedra e Orlando Ramon Balbuena.

De acordo com o site Porã News, o grupo teria entrado pela fronteira da cidade de Coronel Sapucaia até Capitão Bado, onde agentes realizavam controles de veículos e pessoas. Ao receberem ordem de parada, começaram a disparar contra os agentes e investigadores da Policia Nacional do Paraguai, que responderam com tiros.

Durante o confronto, uma mulher que passava pelo local foi ferida e encaminhada ao posto de saúde. O brasileiro Jefferson também foi atingido mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os criminosos foram detidos e encaminhados à comissária local. Com eles a polícia apreendeu armas de guerra e várias roupas camufladas de uso exclusivo do exército.

Agentes da Seção de Investigação de Delitos investigam qual seria o objetivo do grupo criminoso que poderia ser integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e que estaria tentando dominar a região a fim de comandar o tráfico de droga da região aos grandes centros brasileiros.

A polícia não descarta que o grupo estaria se preparando para atacar alguma alta autoridade da região.