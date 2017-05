Clima Possibilidade de chuva não

afasta calor de até 35º C hoje Região leste do Estado deve ficar sem chuva neste sábado

O final de semana em Mato Grosso do Sul não deve ter chuva no centro-leste. As temperaturas devem variar entre 21ºC e 35ºC.

A possibilidade de chuva e trovoadas isoladas vai se concentrar no oeste, sudoeste, sul e sudeste do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que a água deve cair especialmente à tarde. Mesmo assim, as temperaturas devem continuar elevadas.

Esse clima deve persistir hoje por conta de ventos do norte que trazem calor e umidade da Amazônia.

Em Coxim, por exemplo, a máxima deve chegar a 30ºC e o céu deve ficar parcialmente nublado, com trovoadas isoladas à tarde e ainda possibilidade de chuva à noite. O pôr do sol deve acontecer por volta das 17h20.

Já em Três Lagoas, a temperatura deve ficar entre 21ºC e 32ºC, com umidade do ar variando para até 35% na mínima. O pôr do sol está previsto para 16h50 e apesar das nuvens, não deve chover.

Ponta Porã deve registrar chuva isolada e trovoadas à tarde e os termômetros devem chegar a 30ºC. A umidade do ar deve variar entre 70% e 95%.

No Pantanal, a cidade de Corumbá deve ter calor de 33ºC e chuva. O pôr do sol está previsto para 17h09, conforme o Inmet.

Na Capital, a temperatura está prevista para ser alta, com máxima de 31ºC previsto para chegar por volta do meio-dia. Chuva deve cair, mas pancadas isoladas e à tarde. A umidade do ar varia entre 40% e 80%.