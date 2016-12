RIO DOURADO 'Propriedade particular' à beira de rio causa polêmica entre moradores de Fátima do Sul Placa afixada na cerca informa "Propriedade Particular, por favor, não entre"

Moradores de Fátima do Sul reclamam de cerca e porteira colocadas as margens do Rio Dourado, no município. As informações são do Siliga News.

Placa afixada na cerca informa "Propriedade particular, por favor, não entre" e uma faixa com os dizeres, Jet Club - Fátima do Sul.

Populares comentam que a área foi adquirida por empresário da cidade, que utilizará a área para prática de esportes aquáticos, mas ninguém soube informar o nome dele.

O limite máximo para construção de cerca em propriedades rurais localizadas nas proximidades de rodovias estaduais e rios é de 70 metros, conforme apurou a reportagem.