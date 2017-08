Feminicídio Por não aceitar separação, homem mata esposa e comete suicídio Vítima pediu separação para o marido antes do crime

Identificado como Lourival Carbonaro Salles de 57 anos o suspeito de matar a esposa Mercedez Vargas de 32 anos, e depois cometer suicídio, na tarde de ontem (23), na residência onde moravam na Avenida Mato Grosso em Caracol. Conforme informações, ele não aceitava o pedido de divórcio da esposa.

Segundo informações do Fronteira News, vizinhos do casal informaram que após uma discussão, ouviram tiros vindo da casa. Conforme relatos, Lourival teria atirado no peito e na cabeça da esposa. Após cometer o crime, suspeito atirou no próprio ouvido e morreu na hora. Casal tinha dois filhos.

De acordo com o site, Mercedes foi candidata a vereadora no ano passado.