DIA DE COMBATE Por dia, dez novos casos de HIV em

Mato Grosso do Sul, aponta organização Número engloba, inclusive, os que não sabem que têm o vírus

A Aids se alastra silenciosamente em Mato Grosso do Sul, com a média de dez novos casos por dia de pessoas com vírus da imunodeficiência humana (HIV, sigla em inglês). O número, estimado pela Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids em Mato Grosso do Sul (RNP+Brasil/MS), mostra quadro mais grave que o apresentado pelos dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES). De acordo com a pasta, neste ano (janeiro a novembro), foram confirmados 89 casos, abaixo das 112 ocorrências de todo 2015.

A discrepância se deve à parcela de infectados que estão às margens das estatísticas oficiais. Conforme o RNP+Brasil/MS, para cada pessoa com a confirmação da doença pela rede de saúde, há outras duas potencialmente doentes. Além disso, muitos preferem fazer o autoexame, via testes rápidos do HIV, adquiridos em farmácias ou pela internet por baixos valores – a reportagem verificou testes vendidos a partir de R$ 23,90.

(*) A reportagem, de Natalia Yahn, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.