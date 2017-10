Miranda Por ciúmes da esposa, homem invade comércio e tenta atirar em vendedor Vítima não ficou ferida por que conseguiu fugir pelos fundos da loja

Homem, que não teve a identificação divulgada pela polícia, disparou vários tiros dentro de uma loja de ar-condicionados, por volta das 7 h de hoje, na rua Barão do Rio Branco, no Centro de Miranda.

Autor foi atrás do vendedor da loja para tirar satisfações porque o outro homem estaria trocando mensagens com a esposa dele.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima informou à polícia que o autor chegou ao local alterado e questionando sobre possível troca de mensagens. O vendedor negou, mas mesmo assim, o autor sacou a arma e atirou várias vezes.

A vítima conseguiu fugir pelos fundos do estabelecimento e não se machucou. O autor fugiu em seguida e não foi localizado. O vendedor ainda afirmou à polícia que já teve contato com a esposa do autor há alguns anos, mas que hoje não fala mais com ela.