R$ 41 milhões Pontes de concreto serão construídas

em 20 cidades do Estado Autorizações para obras foram assinadas hoje pelo governador

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) assinou nesta manhã execução de obras de 42 pontes que serão construídas em 20 cidades do Estado. Ao todo, o investimento para as travessias será de R$ 41,1 milhões.

Conforme o governador, a maior parte do montante de investimento será repassado pelo Governo Federal e R$ 19,6 milhões serão custeados pelo Estado. Recurso federal será repassado em razão do reconhecimento das situações de emergência e calamidade pública decretada pelos municípios no período das chuvas.

Confira abaixo a lista das cidades que receberão as obras e a quantidade das pontes com execução autorizada:

Guia Lopes 3

Coronel Sapucaia 1

Maracaju 1

Iguatemi 5

Paranhos 3

Tacuru 4

Dois Irmãos do Buriti 1

Amambaí 3

Sete Quedas 2

Bela Vista 1

Caarapó 1

Deodápolis 4

Juti 2

Novo Horizonte 3

Jateí 1

Rio Verde de Mato Grosso 1

Japorã 1

Rio Brilhante 2

Porto Murtinho 2

Costa Rica 1