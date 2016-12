INTERIOR Ponte do Passo do Touro cede e chuva de 120mm leva estrutura em Guia Lopes Construção durou oito meses, conforme prefeito

Ponte do Passo do Touro, no Rio Santo Antônio, localizada na área urbana de Guia Lopes da Laguna, foi levada pela forte chuva que atingiu a cidade no sábado, 17. Conforme o prefeito, Jácomo Dagostin, a ponte foi construída a pedido do Ministério Público, para auxiliar no transporte escolar, porém, depois de oito meses e três fortes chuvas, não resistiu e cedeu.

“Fiz uma ponte para poder resolver o problema enquanto reformava a outra, e durou até agora”, reforçou o prefeito ao Portal Correio do Estado. Apesar disso, Jácomo destaca que a cidade não está isolada.

“Agora a alternativa é a Ponte do Gringo, que fica na Colônia Santo Antônio, ninguém vai ficar isolado”, pontuou. De acordo com o prefeito, no sábado o acumulado de água foi de 120mm.

Em janeiro deste ano, estrutura da ponte do Rio Santo Antônio, localizada na BR-382, desabou e gerou prejuízo de R$ 1,3 milhão aos cofres públicos. “Até agora nem licitada foi”, finalizou Jácomo.

Na ocasião, a ponte foi levada pela ocorrência de fenômeno denominado colapso progressivo (propagação de uma ruptura inicial), mais conhecido como "efeito dominó", além da precariedade das vigas de sustentação.

A ponte era considerada tecnicamente curta o que provocou uma erosão no aterro, que deslocou a cortina, elemento estrutural para a contenção do aterro, o que levou a instabilidade da estrutura.