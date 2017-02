JARDIM Ponte é levada por chuva e moradores

têm de fazer desvio de 100 km Moradores pedem a construção de uma nova travessia

Ponte sobre o Rio Guardinha, que fica a 17 km, do Centro de Jardim, foi destruída pelas fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias. A ponte dá acesso à rodovia BR-060, que liga a cidade de Jardim a Bela Vista.

De acordo com o site ZDK News, a ponte também dá acesso a assentamentos, e moradores que precisam usar o trecho cruzam o lugar a pé ou com trator quando o nível do rio está baixo. São cerca de 100 quilômetros de desvio para chegar no destino.

O vice-prefeito da cidade, Geraldo Alencar, informou que, a prefeitura de Jardim está montando uma comissão com representantes da Defesa Civil, e será feito um levantamento, na área urbana e rural, sobre os prejuízos causados pela chuva.