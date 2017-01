VIOLÊNCIA Vídeo mostra momentos depois de motorista ser executado em Ponta Porã Ocupante do GM Onix disparou contra caminhonete Hilux, na manhã de hoje

Vídeo mostra momentos após o tiroteio que resultou na morte de Victor Hugo Colman, que conduzia uma caminhonete Hilux, e um motociclista, no fim da manhã desta terça-feira (24), em Ponta Porã, perto da Avenida Marechal Floriano, na divisa com Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Pelas imagens é possível ver que o motociclista está caído, gravemente ferido, a alguns metros de onde estão os carros. O GM Onix vermelho, onde estava o atirador, 'fechou' a caminhonete. Após o crime, a arma de grosso calibre, provavelmente uma metralhadora, utilizada pelo assassino, foi deixada no banco do carro.

Ainda não se sabe se o motociclista também era alvo dos disparos ou se foi vítima de bala perdida.

VEJA O VÍDEO:

