Investigação Três são executados com tiros

de pistola calibre .9 milímetros Crime aconteceu essa madrugada, na região de fronteira

Antônio Manuel Martins de Almeida, 64 anos, Vania Glória Britez Gimenes, 24 anos, e Edriano Augusto de Jesus, de 28 anos, foram executados com tiros de pistola calibre .9 milímetros, hoje de madrugada, na divida das cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, região de fronteira entre Brasil e Paraguai.

Conforme o site Porã News, agentes da Polícia Nacional do Paraguai faziam ronda pela BR-163, quando se depararam com as vítimas mortas fora do veículo Palio. Polícia Civil de Ponta Porã foi acionada para apurar o caso.

Informações preliminares apontam que o autor do crime estava junto com as vítimas no veículo e teria fugido depois de assassiná-las.

Segundo a polícia, Antônio Manuel tinha várias passagens e estava em liberdade condicional.