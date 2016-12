BR-463 Trânsito em rodovias continua

violento e mais uma pessoa morre Vítima tinha 52 anos e conduzia moto de origem estrangeira

Após o período de recesso pelo feriado de Natal ter acabado com saldo trágico de mortes em rodovias que passam pelo Mato Grosso do Sul, acidente matou mais uma pessoa, por volta das 20h25min de ontem. Augusto Vargas, 52 anos, conduzia moto estrangeira e morreu na BR-463, perto do Clube de Laço Lino Amaral Cardinal, em Ponta Porã.

De acordo com Boletim de Ocorrência, o motociclista chegou a ser socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros, no entanto não resistiu e morreu no hospital Regional da cidade.

O local foi analisado por peritos, mas não foram encontrados vestígios que pudessem determinar e esclarecer as causas do acidente. Também não foi identificada nenhuma testemunha.

TRAGÉDIAS

Ontem, matéria divulgada pelo Correio do Estado mostrou o quanto o trânsito foi violento nesses últimos dias. Entre sexta-feira (23) e domingo (25) – dia do Natal, 10 pessoas morreram em rodovias estaduais ou federais do Estado.