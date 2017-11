Ventos de 65 km/h Temporal destrói cobertura de posto de combustíveis na fronteira Ventania também derrubou árvores e torre de internet sobre casas

Temporal registrado no início da tarde de ontem (4), com ventos de 65 km/h, derrubou parte da cobertura de um posto de combustíveis em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

O teto do estabelecimento que fica na MS-164, acabou destruído com a força dos ventos. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a chuva com ventania começou por volta das 11h de sábado.

Além do problema com a estrutura do estabelecimento, houve queda de árvores na cidade e uma torre de internet caiu sobre residência. Uma criança de 4 anos precisou de atendimento médico.