3 MESES DEPOIS Suspeito de executar a ex-namorada no ano passado é preso no Paraguai Ex-namorado não aceitava fim do relacionamento

11 JAN 2017 Por VALQUIRIA ORIQUI 18h:15

Crime aconteceu no dia 12 de outubro - Porã News Saiba Mais Adolescente é executada por ex que não aceitava fim do namoro Victor Britez Centurion, de 19 anos, suspeito de ter executado a ex-namorada, Larissa Noemi Gimenez Candia, de 17 anos, na tarde do dia 12 de outubro do ano passado, em Pedro Juan Caballero - cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã (MS) - foi preso na manhã de hoje, em Capitão Bado, no Paraguai, por agentes da Polícia Nacional do país vizinho. A jovem foi atacada pelo ex-namorado, que não aceitava o fim do namoro, quando transitava em uma motocicleta, por volta das 17h. Conforme o site Porã News, após cometer o homicídio viajou por várias cidades paraguaias e por fim se instalou na cidade paraguaia de Capitão Bado, na fronteira com Coronel Sapucaia, onde foi preso por agentes da Seção de Investigação de Delitos da Policia. Victor estava foragido desde o dia do crime.

