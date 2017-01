JUSTIÇA Empresário que seria suposto "testa de ferro" do PCC é preso no Paraguai Empresário Hugo Rene Ayala Henry Bastos, de 53 anos

Empresário Hugo Rene Ayala Henry Bastos, de 53 anos, suposto "testa de ferro" do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso, hoje, por agentes da Policia Nacional do Paraguai, em Assunção.

A prisão ocorreu após trabalho de inteligência que indicou a ligação do homem ao grupo do PCC. Na residência do suspeito foram encontrados documentos que apontam Hugo como suposto proprietário da empresa fantasma denominada ISS Internacional S.A e da NOTLE S.A, cuja função seria lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico e tráfico de armas, de acordo com o site Porã News.

Objetivo do esquema era facilitar para que integrantes do PCC pudessem comprar veículos e motos de alto valor no mercado, assim como residências e comércios em várias cidades do Paraguai e da fronteira com o Brasil.

Mega estrutura montada pelo PCC teria sido descoberta após minuciosa operação anti drogas no país vizinho e evidenciada com a apreensão de documentos na quarta-feira, 4, quando agentes da Narcóticos, chegaram à residência do paraguaio, onde, conforme promotora de Justiça Elva Cáceres, foram apreendidas fotocópias de documentos de líderes do PCC que utilizavam as empresas para realizar grandes movimentações em dinheiro, a fim de agilizar compras de bens no Paraguai.

Ainda de acordo com a promotora, investigação possibilitou a identificação de várias empresas, sócios e proprietários que seriam integrantes ativos do PCC e procurados pela Justiça Brasileira.