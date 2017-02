NA FRONTEIRA Grupo de 15 homens executa suposto integrante do PCC com 80 tiros Grupo invadiu residência e vítima fugiu com filho em matagal

22 FEV 2017 Por VALQUIRIA ORIQUI 14h:00

Orlando tentou fugir com o filho mas morreu na mata - Porã News O brasileiro Sergio Orlando de Oliveira, 39 anos, suposto integrante da facção Orimeiro Comando da Capital (PCC) foi executado com 80 tiros disparados por 15 homens, na manhã de hoje, por volta das 12h, próximo a casa onde morava, na cidade de Bella Vista Norte, divisa com a cidade brasileira de Bela Vista. De acordo com o site Porã News, 15 homens fortemente armados invadiram a residência da vítima que, ao perceber a ação, fugiu na companhia do filho e tentou se esconder em mata próxima, mas foi encontrado e morto com mais de 80 disparos. Informações preliminares apontam que Orlando tinha passagem por narcotráfico e a execução foi decorrente de uma guerra entre grupos rivais na região de fronteira. Agentes da Polícia Nacional do Paraguai e da Divisão de Homicídios investigam o caso. Investigadores do Paraguai informaram que Orlando seria integrante do PCC e estaria tentando se instalar na região de Bella Vista Norte. A polícia acredita que a execução ocorreu por grupos da facção rival que atuam na região.

