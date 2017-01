INCÊNDIO Residência é incendiada depois de discussão de casal em Ponta Porã Homem bebia na esquina e pulou o muro para cometer crime

Residência localizada na Rua Francisco de Oliveira, no Bairro Cohab, em Ponta Porã, ficou totalmente destruída pelo fogo depois de discussão de casal. O marido é o principal suspeito de ter ateado fogo. Fato aconteceu na noite de ontem, por volta das 21h30min.

Conforme o site Porã News, a esposa relatou à polícia que as discussões com o marido eram constantes e ele havia a ameaçando de morte. A mulher relatou ainda que não presenciou o início do incêndio.

Ainda conforme a esposa, o marido estava bebendo na esquina da casa e que, provavelmente, pulou o muro e ateou fogo no interior da residência. Com o casal moram dois filhos.

Com o apoio de agentes da Polícia Militar, duas viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.