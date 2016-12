Discussão Rapaz tem casa invadida e

é executado em acerto do tráfico Pistoleiro invadiu imóvel e chegou a discutir com a vítima

Leandro Sebastião Filho, de 21 anos, foi executado por pistoleiro hoje de manhã. Vítima estava em residência na região da antiga estação ferroviária, em Ponta Porã, quando teve a casa invadida por assassinos. A suspeita é de que o rapaz atuava no tráfico de drogas na fronteira do Brasil com Paraguai.

De acordo com o Porã News, pistoleiro chegou em motocicleta, invadiu o imóvel e ainda discutiu com a vítima antes de executá-la a tiros. Leandro morreu no local.

Moradores da região acionaram a polícia, mas nenhum suspeito foi encontrado. Conforme testemunhas, Leandro era usuário e também atuava com a venda de entorpecentes. Investigadores não descartam a possibilidade de o crime ter sido praticado em razão de acerto de contas do tráfico.