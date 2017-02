AUTOR FUGIU Rapaz é executado com vários

tiros em via pública Vítima tinha 28 anos e morreu ainda no local

4 FEV 2017 Por LAURA HOLSBACK 07h:44

Julho foi atingido por vários disparos - Porã News Julho César Lima da Silva, 28 anos, foi executado com vários tiros, por volta das 23h de ontem (3), na Rua Benjamin Constant, na Vila Aurea, em Ponta Porã. Conforme o site Porã News, testemunha declarou que o atirador estava em motocicleta. Após fazer os disparos, o criminoso fugiu. Ainda de acordo com notícia, a vítima tinha várias passagens pela polícia. Em Boletim de Ocorrência, mãe de Julho contou para policiais que soube por dois desconhecidos que o filho havia sido baleado. Ela declarou que dormia quando dois homens bateram palmas na casa onde mora e informaram sobre o crime. Chegando ao local, a mulher encontrou Julho já morto. Nenhum suspeito foi identificado e o caso está em investigação.

