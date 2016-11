RESISTIU À PM Rapaz de 21 anos pega faca

e ameaça mãe e outras sete pessoas Jovem passou a xingar policiais militares, que foram chamados pela vítima

A mãe de um rapaz de 21 anos foi ameaçada com uma faca na tarde de hoje, no bairro Vila Laciria, em Ponta Porã, pelo próprio filho. Pelo menos outras sete pessoas que estavam na casa também correram o risco de serem agredidas.

Mesmo com a presença da Polícia Militar, chamada pela vítima, o suspeito continuou agressivo tentou evitar que fosse levado para a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã.

Com a presença dos militares, o jovem sentou-se na varada e disse aos PMs, conforme relato policial: "Vocês vão precisar de mais gente pra me levar. Ninguém me tira daqui."

Outra viaturas foram chamadas para render o suspeito, que xingou as autoridades. "Não gosto de polícia em frente da minha casa. Sai daqui policial c***", disse.

Equipes conseguiram rendê-lo depois de muito empurra-empurra e na viatura voltou a fazer ameaças. "Esta cidade é pequena. Quero encontrar vocês de novo. Vocês não me conhecem", disse o agressor.

Na delegacia, a delegada Sueli Araújo Lima Rocha registrou ocorrência de ameaça (violência doméstica). Perguntada, a mãe não preferiu não representar contra o filho. O motivo da briga teria sido por motivos banais.