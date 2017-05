Violência Rapaz atira contra namorada grávida

e a agride com socos e empurrões Ela conseguiu fugiu, se esconder em matagal e pedir socorro para amiga

Grávida de 22 anos disse ter sido ameaçada de morte e agredida pelo namorado, de 24 anos. Caso de violência doméstica aconteceu por volta das 20h30 de ontem, em residência localizada na Rua Pessegueiro, Residencial Ponta Porã II, na cidade de Ponta Porã.

A vítima relatou para a polícia que namora com o agressor há mais de três anos, que está grávida, mas os dois não moram juntos. Ontem, o rapaz foi até a casa da vítima, mas ela estava em um jantar. O jovem então foi buscá-la e a levou para a casa dele.

Depois de tomar banho, ele saiu do banheiro segurando arma de fogo, apontou para a namorada e disse: “Eu te amo, mas vou te matar, vou matar você e a sua mãe”. Em seguida, efetuou um disparo, mas não atingiu a gestante.

O rapaz então empurrou a namorada, que caiu, e passou a agredi-la com socos e a ofendê-la. Após as agressões, ele entrou no quarto, ocasião em que a vítima aproveitou para retirar as munições do carregador da arma, fugir do local e se esconder em um matagal.

Em seguida, a gestante ligou para uma amiga, que a buscou de táxi e a levou para a delegacia.