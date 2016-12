FRONTEIRA Quadrilha tenta incendiar carro

em que Rafaat foi executado Houve troca de tiros com segurança de oficina mecânica

Quatro pessoas tentaram incendiar carro blindado do narcotraficante Jorge Rafaat Toumani, executado em junho na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. Houve troca de tiros na oficina mecânica onde estava o veículo.

Ruídos denunciaram, conforme o site Porã News, a ação da quadrilha ontem que carregava três galões de nafta, composto proveniente do petróleo e utilizado na indústria petroquímica, com intuito de queimar o Hummer do narcotraficante que passava por reparos. Ao verificar o local, segurança trocou tiros com os criminosos.

Peritos criminais da polícia paraguaia constataram que quatro disparos atingiram furgão que aguardava por reparos, além da parede da oficina na qual foram recolhidas ainda outros sete cartuchos de pistola nove milímetros. Combustível também foi apreendido no local.

EXECUTADO

Jorge Rafaat Toumani, 54 anos, era apontado como um dos principais chefes do narcotráfico na fronteira e foi executado em atentado na noite do dia 15 de junho, em Pedro Juan Cabalero. De acordo com os principais jornais paraguaios, Rafaat morreu depois de ter o carro atingido por mais de 200 tiros de armamento militar, calibre .50.