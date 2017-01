Suspeitos Quadrilha tenta fugir, troca tiros

com polícia e mulher é baleada Dois foram presos e outros dois comparsas conseguiram fugir

Jéssica Ramona Quiñonez Sanabria, 21 anos, foi baleada e presa junto com Mario Ignacio Diaz Vargas, 26 anos, depois que o casal, na companhia de outros dois comparsas foram perseguidos e trocaram tiros com a polícia. Caso aconteceu ontem à tarde, na cidade de Ponta Porã.

De acordo com Porã News, os quatro suspeitos estavam em veículo GM Traiblazer e não obedeceram ordem de parada dos agentes da Seção de Investigação de Delitos. Teve perseguição e durante a fuga o grupo efetuou vários disparos de pistola calibre .9 milímetros contra os policiais, que revidaram e atingiram Jéssica na perna.

Além da mulher, Mário também foi preso, mas dois comparsas conseguiram fugir a pé em meio a uma mata localizada nas proximidades da Rua Internacional, na fronteira do Brasil com o Paraguai.

O veículo estava com placas de Ponta Porã, mas investigadores descobriram que os dados correspondem a um carro da mesma marca e modelo, mas de Fortaleza, no Ceará. A suspeita é de que o GM Traiblazer que estava com a quadrilha seja furtado e, na ocasião, estava com placas falsas.

Jéssica foi socorrida e encaminhada, sob escolta, para atendimento médico.