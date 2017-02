TRÁFICO DE DROGAS PRF apreende mais de uma tonelada de maconha escondida em carga de soja Motorista foi preso e disse que levaria o entorpecente até São Paulo

Homem de 50 anos foi preso depois de ser flagrado transportando mais de 1,3 tonelada de maconha escondida em carregamento de soja de uma carreta, na noite de ontem, na BR-463, em Ponta Porã.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), veículo foi abordado no posto de fiscalização e policiais desconfiaram das contradições do motorista.

Durante revista, foram encontrados diversos fardos e tabletes de maconha em meio ao carregamento de soja, que totalizou 1.332 quilos do entorpecente.

Motorista disse que receberia para levar a droga até o estado de São Paulo, mas não foi informado o valor.

Suspeito foi encaminhado à Polícia Federal de Ponta Porã. Maconha e carreta foram apreendidas.

Em uma semana, esta é a segunda grande apreensão de maconha escondida em carga de grãos na região. No dia 17 deste mês, PRF apreendeu 2,5 toneladas de maconha em carga de soja, em Dourados. Motorista, de 43 anos, foi preso.