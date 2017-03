PONTA PORÃ Por vingança, mulher despeja água fervendo no marido enquanto ele dormia Violência doméstica, no dia anterior, teria motivado crime

Para vingar violência doméstica, mulher de 36 anos despejou água fervendo sobre seu companheiro em Ponta Porã. A vítima, que dormia no momento, teve queimaduras de primeiro e segundo grau.

Juntos há três meses, conforme boletim de ocorrência, o casal tinha brigas frequentes. A vingança, no entanto, veio depois de a mulher ter sido agredida com socos na face, ontem, no meio da rua.

Ela esperou, então, o marido de 55 anos adormecer para esquentar quatro litros de água e despejá-los sobre ele. Um vizinho ajudou a socorrê-lo, enquanto ela acionou a polícia para confessar o crime.

Ao se apresentar espontaneamente, segundo o delegado plantonista Patrick Linares da Costa, prisão em flagrante se tornou dispensável.

No registro policial, por lesão corporal dolosa, o casal consta como vítima e agressor. O homem permanece internado na área vermelha do Hospital Regional de Ponta Porã, enquanto a mulher apresenta lesões na boca.