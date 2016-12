Flagrante Polícia recupera na fronteira Camaro amarelo roubado em Campo Grande Condutor do veículo for abordado por militares na linha internacional

Homem de 36 anos foi preso ao ser surpreendido por equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar conduzindo Camaro amarelo roubado em Campo Grande com destino a Ponta Porã. Flagrante aconteceu por volta das 22h30 de ontem.

De acordo com a PM, equipe fazia ronda pela região norte da cidade, ocasião em que se deparou com veículo e passou a acompanhá-lo.Condutor do Camaro foi abordado quando se aproximava da linha internacional.

Durante abordagem, motorista de veículo Montana, placas do Paraguai, que estava nas proximidades fugiu em direção ao país vizinho.

Policiais consultaram os dados do Camaro e constataram que ele havia sido roubado em Campo Grande. Diante do flagrante, condutor disse que pegou o carro na MS-164, região da saída para Antônio João, com dois desconhecidos. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.