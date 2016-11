PONTA PORÃ "Nova" facção criminosa roubou veículos de comerciantes e irmão de político Delegado diz que não é comum este tipo de roubo na cidade

Apesar de ninguém ter sido preso até o momento, a polícia de Ponta Porã já identificou alguns suspeitos de terem roubado três veículos no início da tarde de hoje e trabalha com a hipótese de que as caminhonetes - Hilux e S-10 - e o carro - Fiat Strada - seriam levados para a cidade paraguaia de Capitan Bado. A suspeita é de que integrantes de facção criminosa, que atua no município há pouco tempo, tenha cometido o roubo contra o irmão de um ex-vereador e dois comerciantes.

Há um mês a cidade estava sem registro de roubo de veículos, informou o delegado responsável pelo caso, Jarley Inácio de Sousa, da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã. “Temos a informação de que alguns grupos estão atuando no roubo de veículos. Estamos investigando e, provavelmente, o crime foi cometido por estes integrantes”, explicou.

Até o momento, apenas uma das três vítimas prestou depoimento. “Como foi recente ainda estamos finalizando o boletim de ocorrência e ouvindo as demais vítimas. A situação de hoje foi diferente, já que não é comum roubo de veículos em Ponta Porã, ainda mais três de uma vez”, pontuou Jarley.

Algumas pessoas já foram identificadas, porém, nenhum envolvido foi preso. No mês passado algumas prisões foram efetuadas, desde então, a cidade estava sem registro de ocorrência de roubo.